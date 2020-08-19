«Отец посмотрел на нее и сказал: «Здравствуйте, Даша»: Артем Михалков высказался о молодой жене

Актер Артем Михалков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей второй жене Дарье. Она младше его на 16 лет и три месяца назад подарила ему наследника – сына Александра. Девушке сейчас 28 лет.

«С Дашей мы встретились в кафе. Это была неожиданная встреча. Она сразу показалась мне очень эффектной, симпатичной. Я через неделю уезжал в Америку и какое-то время мы не обещались. Потом вернулся. Написал ей: «Как дела?» Стали списываться. Я не думал в тот момент, что это надолго. Теперь понимаю — она мой талисман». Артем Михалков

Как отметил актер, он понимает, что у них есть разница в возрасте, хотя он пока ее не чувствует. «Когда папа увидел Дашу, то сказал: «Здравствуйте, Даша». В этом ответе было все. И юмор, и ответственность. Приняли ее в нашей семье хорошо. Когда родился сын Саша, то я позвонил отцу. Он сказал, что только до трех умеет считать. У него уже десять внуков», — заметил Артем Михалков.

Напомним, что отцом Артема Михалкова является режиссер Никита Михалков. Артем младшей сын звезды. Всего у него четверо детей от двух браков.