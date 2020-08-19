Мамина русалочка: двухлетняя дочка Кудрявцевой в нарукавниках поплавала в бассейне

Двухлетняя дочка ведущей программы «Секрет на миллион» вполне уверенно чувствует себя на воде. Ведь чуть ли не с ее рождения Лера Кудрявцева отдала малышку в секцию плавания. Кроха занималась вместе с личным инструктором. К слову, не только возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова водит наследницу в бассейн. Плаванием увлекается четырехлетняя дочка Екатерины Климовой и Гелы Месхи — Белла, а также трехлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана — Платон.

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На отдыхе в Бодруме теледива разрешила дочери поплавать в большом бассейне при отеле. При этом звездная мамочка не забыла и о мерах предосторожности. Для Машеньки возлюбленная спортсмена взяла с собой надувные нарукавники, которые помогали малышке держать на поверхности воды. Кроха со знанием дела отталкивалась ножками, помогая себе при этом ручками.

К слову, еще до поездки в Турцию 49-летняя Лера Кудрявцева устроила детский праздник по случаю дня рождения Машеньки. Поздравить именинницу с двухлетием пришел и Сергей Лазарев. На вечеринке он появился не один, а со своими детьми: пятилетним сыном Никитой и дочкой Анечкой. Кроме того, телеведущая пригласила и маму певца — Валентину Викторовну.

Ни для кого не секрет, что светскую львицу связывали романтические отношения с Сергеем Лазаревым. В своем интервью артист признался, что рядом с Лерой он из мальчика превратился в настоящего цельного мужчину. Нынешний избранник Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров жену к ее экс-бойфренду не ревнует и их общению не препятствует.