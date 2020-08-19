Шейк в шелковом топе в бельевом стиле и крупных серьгах-кольцах отметилась в уличном кафе с друзьями

Компанию ей составили приятели из мира моды и шоу-бизнеса.

Ирина Шейк, после окончания карантина в Нью-Йорке, поспешила вкусить все прелести свободной от пандемии жизни. Топ-модель отправилась в уличное кафе вместе со своими приятельницами-моделями и другими представителями звездного мира. Общение оказалось настолько приятным, что закончилась вечеринка глубокой ночью.

Компанию российской манекенщице составили: модели Джоан Смоллс и Кэндис Свейнпол, британский фэшн-фотограф Рован Папье, звездный стилист и парикмахер Луиджи Мурену, близкий друг Ирины фэшн-продюсер Али Кавусси и другие.

Для выхода в свет Шейк выбрала шелковый черный топ в бельевом стиле на тонких бретелях. Звезда часто появляется в одежде этого цвета, даже летом. Отметим, что в качестве аксессуара звезда предпочла крупные золотые серьги-кольца, которые так идут девушкам восточного типа внешности.

Напомним, своей необычной красотой модель обязана своему отцу Валерий Шайхлисламову, татарину по происхождению.