«Невероятно! Супер-пупер круто!»: муж Боярской своими руками сделал необычный велосипед, восхитив жену

Максим Матвеев отдыхает с семьей за городом и развлекается ручным трудом.

Известные питерцы Елизавета Боярская и ее муж Максим Матвеев решили провести лето в деревне. Сюда они отправились вместе со своими детьми – 8-летним Андреем и годовалым Гришей.

Развлечения здесь у семьи вполне аутентичные обстановке – отпрыски катаются при помощи отца на тачке, а сам родитель творит изделия из дерева.

Одно из них Боярская обнародовала в личном блоге, не скрывая восторга и искренне восхищаясь способностями мужа. Матвеев сумел смастерить беговел из дерева – маленький детский велосипед без педалей.

«Беговел HANDMADE от Максима Матвеева. Невероятно! Ну просто супер-пупер круто!!!» — подписала она видео с поделкой супруга.

Стоит отметить, что нестандартная модель привлекла внимание и других звезд отечественного шоу-бизнеса. «Офигеть!» — прокомментировал Максим Виторган. «Фантастика», — отметился Артем Ткаченко. «Огонь», — написал Михаил Пшеничный.