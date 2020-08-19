«Он всегда много работает, его нет дома»: Артем Михалков рассказал о знаменитом отце

Актер Артем Михалков в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем знаменитом отце режиссере Никите Михалкове. Не так давно Артем снял документальный фильм об отце, в котором показал его с разных сторон.

«Я хотел посмотреть на него со стороны сына. Большие фильмы, которые о нем сняты, показывают его только с одной стороны. А я хотел показать его в первую очередь просто отцом. Мне это было важно. Он всегда близко с нами. А с другой стороны далеко. У него другой масштаб. Те вопросы, которые были с детства, я смог ему задать. И получил на них интересные ответы. Я даже не ожидал, что он так ответит. Эта искренность и чистота общения со мной, она мне показалась необычной». Артем Михалков

Как отметил Артем Михалков, порой у него возникали конфликты с отцом, и он на него обижался. «Я пытался вспомнить, о каких-то своих обидах. А он отвечал. Это были искренние ответы. Отец всегда много работал. Его не было дома. Я первый раз в лифте с ним проехал через несколько лет, как мы переехали в новую квартиру. При этом он всегда появлялся, когда был нужен. Я всегда мог ему позвонить, посоветоваться. Эта генетическая любовь к нему. Это для меня важно. Любовь все перемалывала. Сейчас у нас партнерские и дружеские отношения. Хотя в детстве он порой даже порол меня ремнем. Видимо, было за что», — отметил Артем Михалков.

Никита Михалков – один из самых выдающихся российских режиссеров. За картину «Утомленные солнцем» он был удостоен премии «Оскар».