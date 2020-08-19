«Вряд ли кого-нибудь найду в труппе»: Лолита высказалась о возможных женихах в театре «Модерн»

Певица Лолита во время встречи с актерами театра «Модерн», в труппу которого она не так давно вошла, пошутила о своей личной жизни.

«Дело не в том, сколько раз я была замужем, мне это вряд ли поможет. Я вряд ли какого-нибудь найду в этой труппе». Лолита

Интересно, что художественный руководитель театра Юрий Грымов на это заметил, что специально для исполнительницы «взял в труппу много молодых».

Также Лолита во время беседы с актерами сказала, что она большой фанат театра. Она восторгается каждым человеком в труппе. Себя при этом она назвала «хреновой актрисой». Как заметила Лолита, если она почувствует, что не тянет, то первой об этом скажет Юрию Грымову. Быть обузой не в ее правилах, сообщает «МК».

Напомним, что певица Лолита пять раз была замужем. С последним мужем тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым она рассталась буквально несколько месяцев назад. Сейчас в ее жизни есть мужчина, с которым, правда, она не торопится вступать в брак.