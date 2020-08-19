«Всегда беру слишком много»: Шейк показала содержимое своей сумочки

Звезда считает, что у любой модели всегда должны быть с собой деньги.

Топ-модель Ирина Шейк приняла участие в видеопроекте от журнала Vogue Russia и сняла ролик о своей сумочке, точнее о ее наполнении. Девушка продемонстрировала, какие вещи берет с собой, и рассказала:

«Что моя сумка говорит обо мне? То, что я не путешествую налегке, всегда беру слишком много и везде, кроме безлюдного острова, смогу выжить» — считает Шейк.

В среднего размера сумке Burberry у топ-модели, действительно, много всего: там есть бутылка воды, антистатик, глиняная маска для лица, колонка для музыки, кошелек, резиночка для волос, помада, маска против морщин, крем для восстановления, контактные линзы и раствор к ним, тоник для лица, смартфон.

«Что всегда должно быть в сумке у любой модели? – порассуждала Шейк. И воскликнула: «Деньги!»

Кроме того, с собой у Шейк в этот раз оказались две пары солнечных очков, шоколадная вкусняшка, витамины, а также спрей для хорошего сна. «Прыскаешь на подушку и потом крепко спишь 12 часов» — объяснила принцип действия Шейк.

Однако, модель призналась, что в ее сумке есть еще кое-что, буквально пара вещей, но показывать их на камеру девушка не стала. «Если бы я смогла вместить человека в сумку, это была бы моя дочь» — заключила дива.