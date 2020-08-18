Семейное видео: Игорь Верник рассказал, как выглядит настоящая любовь

Игорь Верник поделился со своими подписчиками в Instagram трогательным видео. Дело в том, что 18 августа день рождения у матери актера. Ее нет в живых уже 11 лет. И только в этом году его отец Эмиль Верник не смог поехать на кладбище, а просто попросил сына сделать там фотографию.

«И вот он сидит и смотрит на нее. Вот так выглядит память и любовь. Мамы нет уже 11 лет, а папа говорит с ней, как будто она рядом, как будто они только встретились и он обалдел от ее красоты. Так распорядилась судьба. Или папа с мамой сделали эту встречу своей судьбой. Папа не плачет, не впадает в уныние, не множит боль, он продолжает любить маму каждый день и жизнь свою делит с ней напополам. И когда он говорит о ней, его глаза светятся счастьем», подписал видео Верник.

больше по теме Игорь Верник поделился снимком с возмужавшим сыном от популярной журналистки Григорию в этом году исполнится 21 год.

Недавно стало известно, что актер примет участие в сериале об экстремальном реалити-шоу на ТНТ «Игра на выживание». Его партнерами по съемочной площадке будут Александра Бортич и Алексей Чадов.