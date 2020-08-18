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Преодоление страха: Юлия Барановская удивила поклонников

Телеведущая продолжает щекотать нервы экстремальным отдыхом.

Преодоление страха: Юлия Барановская удивила поклонников
Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская продолжает делиться моментами своего семейного отдыха с подписчиками в Instagram. Эти дни она с детьми проводит в Сочи. Причем, часто эти видеоролики далеко не для слабонервных. На этот раз Барановская показала, как повеселилась на необычном аттракционе.

Правда, телеведущая призналась, что чуть было не вернулась на полпути, но пересилила себя и все-таки сделала экстремальный спуск.

«Никакая бы классная команда не уговорила меня на такое безумство», — написали пользователи Сети.

Недавно Барановская стала ведущей проекта «Конечно, Вася» на YouTube-канале Gazgolder. Ее напарницами выступают Жанна Левина-Мартиросян и Наталья Краснова.

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