Удивила талантом: Пэрис Хилтон продаст свою картину на благотворительном аукционе

Актриса Пэрис Хилтон занялась рисованием. Но не просто так, а в благих целях. На своей странице в Facebook звезда разместила видео, как создавала картину Dream of Paris.

На полотне актриса изобразила саму себя. Красавица блондинка сидит в обтягивающем черном купальнике и смотрит вдаль. На плече у Пэрис висит сумочка от Juicy Couture с милыми кошками. Голова звезды украшены тиарой с бриллиантами. На видео начинающая художница украшает свое творение бабочками.

Пэрис Хилтон собирается продать свое творение кому-то из настоящих меценатов. Действительно, денег у будущего владельца должно быть немало. Сейчас произведение актрисы оценивают в 50 тысяч долларов. Все вырученные средства звезда отдаст на лечение тяжелобольных детей, в фонд Starlight Children’s Foundation.

В своем интервью Forbes Хилтон заявила, что собирается продолжать художественное дело. Теперь во всех домах популярной актрисы есть специальная комната, где девушка может полностью раствориться в рисовании.

Добавим, сейчас звезде фильма «Дом восковых фигур» 39 лет. Недавно Хилтон рассказала, что планирует родить детей. В 2018 году актриса рассталась с американским актером Крисом Зилкой. Это случилось спустя девять месяцев после помолвки. Тогда Зилка подарил ей обручальное кольцо за 2 миллиона долларов. Звезда однажды потеряла его на одной из вечеринок. Однако расстались влюбленные не из-за этого. По слухам, тогда для Перис оказались важнее путешествия и карьера. И это не впервые. В 2005 году, через пять месяцев после предложения руки и сердца, актриса рассталась с моделью Джейсоном Шоу. Сейчас на личном фронте звезды все хорошо. Она строит отношения с бизнесменом Картером Реумом. Надеемся, на этот раз дело дойдет до свадьбы.