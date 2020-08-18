«Можно порадоваться»: солистка группы Artik & Аsti показала соседского львенка

Анна Дзюба — солистка группы Artik & Аsti недавно поселилась в новом доме и уже подружилась с соседями. Причем те решили познакомить ее со своим новым домашним питомцем — маленьким львенком. Певица отметила, что зверь — красивый, но она не понимает, как ему жить в домашних условиях.
«Тут у меня домашние звери уничтожают все, что можно и нельзя, а этот наверное сущее бедствие. Но он такой классный, что пока маленький, точно можно порадоваться, а потом пеняй на себя», — подписала фото в Instagram Asti.
Некоторые подписчики певицы пришли в негодование.
«Это не игрушка, а животное, которое не должно жить в квартирах или домах», — написали пользователи Сети.
Недавно стало известно, что певица отменила собственную свадьбу. Церемония бракосочетания с бизнесменом Станиславом Юркиным должна была пройти на греческом острове в кругу самых близких друзей. Но планам будущих молодоженов помешала пандемия коронавируса.