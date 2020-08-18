«Можно порадоваться»: солистка группы Artik & Аsti показала соседского львенка

больше по теме

Дуэт Artik&Asti: «Музыкальный фастфуд — это песня, после которой в голове не остается ни слов, ни мелодии!»

«Что такое музыкальный фастфуд?» — так звучала тема очередного музыкального поединка в рамках конкурса продюсерского центра Григория Лепса «Высшая проба», в котором приняли участие женская инди-рок-группа «Хелиум Джем» и бывшая солистка групп «Ассорти» Оксана Казакова