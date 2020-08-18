«Веселый счет»: Лиза Галкина преподала папе урок математики

Двойняшки Гарри и Лиза Галкины совсем скоро сядут за пару – в начале сентября для них прозвенит первый в их жизни школьный звонок. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина развиты не по годам – родители много внимания уделяют их образованию. И малыши часто удивляют маму с папой своими рассуждениями, заставляя искренне гордиться ими.

На одной из фан-страничек, посвященных звездному семейству, поклонники опубликовали видео, на котором Лиза преподает урок математики отцу. Сообразительная малышка объяснила папе, как нужно считать. «Веселый счет от Лизочки» — подписано под видео.

Маленькая модница для «урока математики» нарядилась в белый сарафанчик в рустикальном стиле, голову девочки украсили две косички с бантиками. Поклонники пришли в настоящий восторг от Лизы.

«Маленькое солнышко», «Елизавета это просто чудо смотришь на нее и настроение поднимается сразу», «Лапочка», «Умничка», «Я не знаю что эта девочка будет делать в школе, такая умничка, такая энергетика идет от нее положительная» — пишут в комментариях.