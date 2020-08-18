«И как? Красивая?»: Лобода запечатлела, как младшая дочка восхитилась ее образом

Светлана Лобода недавно провела целый месяц в Греции. Певица наслаждалась отдыхом на острове Миконос. Девушке составляли компанию друзья, а также ее дочери: Евангелина и Тильда. Как известно, отцом ее старшей наследницы является танцор Андрей Царь, а вот папу второго ребенка она скрывает. Однако ходят слухи, что им является фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. В отпуске артистка с радостью играет с наследницами и купается с ними в море.

Лобода редко делится кадрами с детьми. На днях она приехала в Турцию, где решила с размахом отметить день рождения ее сестра. После бурной вечеринки артистка задержалась на курорте. Как оказалось, она проводит время с родными. На новых кадрах певица запечатлела общение с младшей наследницей, которой всего два года. Кроха рассматривала книгу, где можно двигать картинки.

«А где живет грибочек? Покажи», — попросила певица. «Нет, это огурчик», — поправила ее девочка. «Где живет огурчик? Где все овощи, конечно», — похвалила кроху мама.

Потом Лобода показала дочке свой образ. Девушка предстала в черных солнцезащитных очках, джинсах и белом кроп-топе, который подчеркнул ее загорелую кожу.

«И как? Красивая?» — спросила она. «Красивая», — шепотом ответила Тильда. «Бомба?» — поинтересовалась артистка«. «Бомба», — подтвердила кроха. «Прикольные», — добавила девочка, показывая на мамины очки.

Поклонники пришли в восторг от трогательных кадров. Многие восхитились пышной шевелюрой девочки. Другие отметили, что Светлана — заботливая мама.