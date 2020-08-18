Звезда «Орла и решки» Мария Миногарова высказалась о родном Краснодаре

Модель и телеведущая переехала из Краснодара после проекта «Топ-модель по-русски».

Блогер, телеведущая и модель Мария Миногарова недавно купила квартиру в Москве. Несмотря на то что девушка живет в столице не первый год, настоящей «москвичкой» она стала недавно. Свои корни звезда не забывает. Когда-то Миногарова жила в Краснодаре и училась в модельном кружке. Теперь она — настоящая звезда с полутора миллионной аудиторией в Instagram.

В интервью для theblueprint.ru Мария поделилась мыслями о родном Краснодаре. Девушка рассказала, что очень любит свою родину. Звезда хочет сделать что-нибудь полезное для родного края.

«Построю что-нибудь для нашей молодежи», — пообещала Мария.

При этом народной любви в Краснодаре у модели нет. На это девушка и не претендует.

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Разговор зашел и о переезде в другую страну. На это у популярной ведущей уже есть четкий ответ.

«Никогда бы не смогла жить в другой стране», — утверждает Миногарова.

По ее мнению, у иностранцев нет никакой поддержки от чужого государства.

Напомним, в 2018 году Миногарова запустила свой социальный проект «Я выше этого», в котором помогала девушкам полюбить свой высокий рост, а не комплексовать из-за него. Оказывается, раньше и сама модель стеснялась своего размера. Флешмоб #янебаскетболистка в Instagram собрал тысячи фото и историй от девушек, кто переживает из-за своего роста.