«Фабрика тщеславия»: Дарья Повереннова жестко высказалась о социальных сетях

Дарья Повереннова использует социальные сети как площадку для общения. Актриса признает, что когда публикует то или иное фото, у нее нет цели понравиться подписчикам. Главное – обсудить какие-то вопросы или что-то посоветовать. Поэтому с выражением «соцсети — это ярмарка тщеславия» актриса согласна лишь отчасти.

«Выставляя ту или иную фотографию, я не преследую цель не понравиться. Это было бы странно, по крайней мере», — написала Повереннова в своем Instagram.

Несколько дней назад актриса призвала своих поклонников как можно чаще улыбаться. Она отметила, что лжеца выдает неискренняя улыбка. А чтобы улыбка была открытой, Повереннова рекомендует посещать стоматолога.