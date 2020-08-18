Детский праздник: Оксана Самойлова поздравила сына

Оксана Самойлова поздравила сына Давида. Малышу исполнилось уже шесть месяцев. Бизнесвумэн опубликовала совместные снимки в Instagram и пожелала ребенку расти здоровым и счастливым.

«Это ж надо было родиться в этом сумасшедшем 2020 году. Время идет слишком быстро. Я еще не успела надышаться твоим ангельским запахом и насладиться твоими самыми искренними улыбками», — написала Самойлова.

Подписчики также написали малышу наилучших пожеланий и заметили, что Давид очень сильно похож на старшую дочку Самойловой — Лею.

больше по теме Отдых с папой: Сергей Лазарев запечатлел сына Никиту на яхте Певец проводит летние дни в компании наследников и друзей.

В эти дни семья отдыхает в Турции. На днях Оксана призналась, что набрала лишний вес и у нее тоже есть недостатки фигуры, а именно складки на животе.