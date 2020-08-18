Отдых с папой: Сергей Лазарев запечатлел сына Никиту на яхте

Сергей Лазарев после расставания с Лерой Кудрявцевой предпочитает не говорить о личной жизни. Певцу даже три года удавалось скрывать своего сына Никиту. О существовании мальчика стало известно, когда артиста засняли папарацци на прогулке с ребенком. А год назад мужчина объявил, что у него также подрастает годовалая дочка Анна. Первое время певец не говорил о родительнице своих наследников, а потом признался, что малышей ему выносила суррогатная мама.

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Лазарев успел доказать, что он заботливый отец. Артист старается оберегать детей от лишнего внимания. Так как его сын уже подрос, то мальчик постоянно сопровождает своего папу на концертах и в различных поездках. А в августе певец увез наследников на море, где отдыхает с подругой, у которой тоже есть дети. Если на днях они резвились в бассейне у виллы, то теперь отправились в морскую прогулку на яхте.

На новых кадрах Сергей наслаждается хорошей погодой на судне. Он показал свою спутницу в белом купальнике, а также подросшего сына. «Тебе нравится?» — спросил его папа. «Да», — ответил Никита, показав улыбку без одного зуба, который недавно выпал.

А вот свою дочку певец предпочитает пока не показывать. Во время отдыха его наследник подружился с девочкой Мией. Поклонники считают, что очаровательная малышка может стать мальчику невестой. К слову, Лазарев любит экстрим, поэтому также покатался на гидроцикле. А вот его наследник понаблюдать за отцом.