Отдых с папой: Сергей Лазарев запечатлел сына Никиту на яхте

Сергей Лазарев после расставания с Лерой Кудрявцевой предпочитает не говорить о личной жизни. Певцу даже три года удавалось скрывать своего сына Никиту. О существовании мальчика стало известно, когда артиста засняли папарацци на прогулке с ребенком. А год назад мужчина объявил, что у него также подрастает годовалая дочка Анна. Первое время певец не говорил о родительнице своих наследников, а потом признался, что малышей ему выносила суррогатная мама.
Лазарев успел доказать, что он заботливый отец. Артист старается оберегать детей от лишнего внимания. Так как его сын уже подрос, то мальчик постоянно сопровождает своего папу на концертах и в различных поездках. А в августе певец увез наследников на море, где отдыхает с подругой, у которой тоже есть дети. Если на днях они резвились в бассейне у виллы, то теперь отправились в морскую прогулку на яхте.
На новых кадрах Сергей наслаждается хорошей погодой на судне. Он показал свою спутницу в белом купальнике, а также подросшего сына. «Тебе нравится?» — спросил его папа. «Да», — ответил Никита, показав улыбку без одного зуба, который недавно выпал.
А вот свою дочку певец предпочитает пока не показывать. Во время отдыха его наследник подружился с девочкой Мией. Поклонники считают, что очаровательная малышка может стать мальчику невестой. К слову, Лазарев любит экстрим, поэтому также покатался на гидроцикле. А вот его наследник понаблюдать за отцом.