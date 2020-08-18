«Настоящий мужчина»: Жанна Левина-Мартиросян показала своего любимца

В перерывах между съемками «Конечно, Вася» Жанна Левина-Мартиросян успевает провести время в компании домашних любимцев. Одного из них – пушистого блондинистого пса она показала в своем Instagram, назвав настоящим мужчиной.

«Мягкий, добрый, ласковый дома и сильный, смелый, отважный вне дома. Настояний мужчина», — пописала снимки Левина-Мартиросян.

Подписчики оценили не только собаку, но и костюмчик Жанны.

Недавно в программе ведущая сделала откровенное признание. Она вспомнила, как в 20-летнем возрасте приехала с мужем в Москву и шила занавески на съемной квартире. Тогда, по словам Жанны, чтобы арендовать квартиру за 150 долларов, им пришлось взять деньги в долг.