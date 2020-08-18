Пример Ефремова не работает: Влад Топалов попал в ДТП

Влад Топалов попал в аварию. Об этом он сообщил в своем Instagram. К счастью, в дорожно-транспортном происшествии он не пострадал, но оно натолкнуло его на философские рассуждения. Певец отметил, что с годами начал все проще воспринимать и поблагодарил всевышнего за опыт и урок.

Подписчики пожелали ему беречь себя и семью.

«Главное, жив и здоров, остальное – разберетесь», — написали пользователи Сети.

В эти дни Топалов активно тренируется, чтобы принять участие в шоу «Ледниковый период». Его напарницей в танцах на льду стала олимпийская чемпионка-2014 Елена Ильиных. Ранее артист отмечал, что тренировки даются ему с большим трудом.