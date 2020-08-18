Показала все прелести: Шейк на селфи с выгодного ракурса похвасталась идеальными формами

На снимке топ-модель позировала в топе на тонких бретелях и шортах.

Звезда мировых подиумов, 34-летняя модель Ирина Шейк активно ведет микроблог в Instagram. Девушка предпочитает использовать фотосеть по назначению, и часто немногословна. В ее профиле большое количество как профессиональных снимков, так и кадров, сделанных на камеру смартфона.

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Одним из любимых жанров съемки Шейк с уверенностью можно назвать селфи – топ-модель регулярно запечатлевает себя в домашних образах и ничуть не стесняется своей естественности. Стоит признать, красавице может позавидовать любая юная модель – знаменитость выглядит безупречно при полном отсутствии макияжа и всевозможных фильтров, которые так любят инстадивы.

На этот раз Шейк снова запечатлелась без макияжа. Она выбрала для съемок черный топ на тонких бретелях и шорты в тон. Звезда прилегла на кровать и выбрала выгодный ракурс для селфи – в кадре модель засветила эффектное декольте, изгиб бедра и тонкую руку.

«Королева!», «Красавица», «Прекрасная женщина», «Очень милая», «Ира огонь!», «Горячо!», «Настоящий ангел», «Ты выглядишь восхитительно!» — не поскупились на комплименты фолловеры.