«Все такие молодые»: Орбакайте предстала на архивном фото с мамой и сыновьями от разных мужей

Кристина Орбакайте проводит лето в США с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. А вот ее мама Алла Пугачева в этом году не поехала на море, ни в Юрману, ни в другое место. Она с детьми Лизой и Гарри коротает дни в замке, изредка выходя в свет. Поклонники не перестают восхищаться тому, как выглядит 71-летняя Примадонна. Многие отмечают, что у Орбакайте схожие черты лица с мамой. Однако у певицы такая большая семья, что собрать всех за одним столом очень сложно.

А накануне в одном из фан-аккаунтов певицы появилось редкое архивное фото, на котором Алла Борисовна запечатлена с Орбакайте, Земцовым и внуками: Никитой и Дени. Как известно, сейчас парни уже совсем взрослые и живут самостоятельно. В кадре же Никита выглядит еще подростком, а его брат совсем маленьким. Примадонна позировала в белом мини-платье из шифона и сапогах в тон. Снимок, был сделан не менее 10 лет назад. Кристина же была в платье с глубоким декольте. Рядом с ней позировал ее муж, который в то время носил длинные волосы.

«Любимое фото. Все такие молодые», — гласит подпись к фото.

Поклонники были поражены тому, как звездная семья изменилась. Одни не узнали Кристину, другие отметили, какими формами раньше обладала Пугачева. «Алла Борисовна и все такие красивые и счастливые! Бабушка красавица!», «Алла Борисовна выглядит счастливей и моложе всех», «Кристину не узнать», «Пугачева очень стильная была в то время», — прокомментировали пост подписчики. А вот Земцова некоторые спутали с Филиппом Киркоровым. Многих ввела в недоумение шевелюра бизнесмена.