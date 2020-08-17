«Папшеринг»: Боярская запечатлела Матвеева с подросшими сыновьями в деревне

Актерская пара проводит летние дни за городом. Многие поразились тому, какая идиллия царит в их семье.

Елизавета Боярская счастлива в браке с Максимом Матвеевым уже 10 лет. У пары подрастают сыновья: восьмилетний Андрей и годовалый Григорий. После родов актриса вскоре вернулась к работе. Обычно супруги редко показывают наследников. По словам актрисы, они не хотят привлекать к малышам лишнее внимание и отнимать у них детство. Пара живет в Санкт-Петербурге, но часто бывает в Москве по работе.

Однако летние дни после карантина звездная семья проводит в деревне. Боярская поделилась новым фото, на котором запечатлела не только мужа в камуфляжных штанах и толстовке, но и подросших наследников. Андрей сидел у папы на плечах, а вот его брат в тележке, которую актер катил. Мальчиков мама одела в одном стиле в темные брюки и толстовки серого цвета.

«Папшеринг», — шутливо написала звезда.

Трогательный кадр восхитил даже Сергея Безрукова. «Круто! Надо взять на заметку!» — заявил он. У актера подрастают дочка и сын. А поклонники осыпали комплиментами Матвеева. «Боже, он ещё и идеальный отец. Ну где же этих мужчин вы находите, идеальные женщины?», «Вот это детство, вот это дети и будут помнить всю жизнь, молодец папка», «Старший, прям, Сережа в детстве», «Приятно смотреть на вашу семью», «Если будет третий, то папе будет тяжко… а так папа на спорте», — прокомментировали пост подписчики.