«Когда маман попросила станцевать за сотку»: Настя Ивлеева в поношенных джинсах зажгла под хит Бритни Спирс

Поклонники теледивы не перестают удивляться ее чувству юмора. Примечательно, что Настя Ивлеева спокойно подшучивает и над собой. Девушка абсолютно не переживает из-за того, что в кадре она может предстать не с лучшей своей стороны и показаться самым обычным человеком с такими же житейскими проблемами, как и у других. Возлюбленная рэпера Элджея практически лишена всяких комплексов. Однако хейтеры полагают, что такая напускная смелость Настю отнюдь не красит.

Нашлись и те, что кто посчитал, что знакомство с будущим мужем изменило их любимицу как внешне, так и внутренне. Но не всем эти перемены пришлись по вкусу. Кто-то хочет видеть Ивлееву в более женственных образах, а кто-то недоволен ее раскованностью. К любой критике теледива относится спокойно, никак не реагируя на выпады со стороны подписчиков в микроблоге.

Так, в Instagram Анастасия поделилась очередным видеороликом, представ перед объективом камеры в поношенных джинсах клеш с разрезом до середины икры, массивных кроссовках и алом топе на бретелях. Возлюбленная Элджея зажгла под хит Бритни Спирс, продемонстрировав собственную хореографию. При этом повторить некоторые движения Ивлеевой не удалось. Но это никак не повлияло на ее настроение. Анастасия явно получала удовольствие от всего происходящего и абсолютно не переживала из-за того, что она не попадала в ритм.