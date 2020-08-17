«Как такое Кончаловский допустил?»: Высоцкая в мини-бикини восхитила фанатов и звезду сериала «Каменская»

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 47-летняя Юлия Высоцкая поделилась свежим снимком в купальнике, отдав предпочтение трендовому ярко-розовому оттенку. Особое внимание знаменитость уделила линии декольте, блесну роскошными формами в лифе от бикини. Ко всему прочему, поклонники актрисы не смогли рассмотреть у нее ни целлюлита, ни растяжек. Возлюбленная 82-летнего Андрея Кончаловского похвасталась идеальной фигурой, лишив фанатов дара речи.
Примечательно, что под большим впечатлением от фото Высоцкой в купальнике осталась и 46-летняя Наталья Антона. Знаменитость не смогла оставить этот кадр без внимания. Сама артистка воспитывает троих детей и при этом ей удается сохранять стройную фигуру, которой могли бы позавидовать и модели.
«Вот бывают же подруги!» — отреагировала на свежий снимок телеведущей актриса из сериала «Каменская».
Поклонники возлюбленной режиссера также восхитились стройностью и моложавостью Юлии. Фанаты сошлись во мнении, что Высоцкая выглядит весьма эффектно и имеет полное право демонстрировать то, чем наградила ее природа.
«Юлия, вам 18! Это талант, уметь вкусно готовить и сохранять при этом идеальную фигуру!», «Как такое Кончаловский допустил?! Смело и дерзко», «Стройняшка-кудряшка и очаровашка!! Прическа классная», «И муж вам позволил?!», «Невероятная красота», «Юлия, не перестаю восхищаться вами! Вы шикарны!!», «Не помешало бы хоть на три килограмма поправится», «Стройняшка!! Так держать», «Завидуем вашему мужу, очень красивая у него спутница жизни», «Супер! Просто великолепно», «Молодчинка, какая эффектная дама», «Восхитительная», — такие комментарии появились под снимком Высоцкой.