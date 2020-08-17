«Как такое Кончаловский допустил?»: Высоцкая в мини-бикини восхитила фанатов и звезду сериала «Каменская»

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 47-летняя Юлия Высоцкая поделилась свежим снимком в купальнике, отдав предпочтение трендовому ярко-розовому оттенку. Особое внимание знаменитость уделила линии декольте, блесну роскошными формами в лифе от бикини. Ко всему прочему, поклонники актрисы не смогли рассмотреть у нее ни целлюлита, ни растяжек. Возлюбленная 82-летнего Андрея Кончаловского похвасталась идеальной фигурой, лишив фанатов дара речи.

Примечательно, что под большим впечатлением от фото Высоцкой в купальнике осталась и 46-летняя Наталья Антона. Знаменитость не смогла оставить этот кадр без внимания. Сама артистка воспитывает троих детей и при этом ей удается сохранять стройную фигуру, которой могли бы позавидовать и модели.

«Вот бывают же подруги!» — отреагировала на свежий снимок телеведущей актриса из сериала «Каменская».

Поклонники возлюбленной режиссера также восхитились стройностью и моложавостью Юлии. Фанаты сошлись во мнении, что Высоцкая выглядит весьма эффектно и имеет полное право демонстрировать то, чем наградила ее природа.