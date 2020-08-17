«Иру просто не узнать! Так похудела»: 38-летняя Дубцова в одной тунике блеснула эффектной фигурой

38-летняя Ирина Дубцова вслед за Лерой Кудрявцевой и Полиной Гагариной отправилась на каникулы в Турцию. После того, как между нашими странами наладилось авиасообщение, знаменитости тут же приобрели горячие путевки. Выпускница музыкального проекта «Фабрика звезд» уже говорила о том, что из-за сильной аллергии на цветение у сына, она вынуждена каждую весну вывозить Артема на море. В основном они отдыхают на Мальдивах. Однако из-за пандемии артистке пришлось отложить все свои планы.

Вот только летний отпуск Дубцовой удалось провести на море. Певица посетовала на то, что это не Мальдивы, не Сейшелы, и не Маврикий. Всего за три часа полета Ирина оказалась в турецком Бодруме. И не пожалела о своей поездке.

«Удивительное сочетание невероятной природы, изумительного сервиса и роскоши! Я в восторге!! Еда в ресторанах заслуживает отдельного поста. Спасибо, что открыли границы. После затяжного карантина, нервов по этому поводу — я счастлива», — отметила Дубцова.

На местном пляже Ирина предстала в одной тунике, блеснув постройневшей фигурой и подтянутыми ножками без грамма целлюлита и растяжек. Фанаты пришли в восторг, увидев, как изменилась артистка, сбросив лишний вес.