«Иру просто не узнать! Так похудела»: 38-летняя Дубцова в одной тунике блеснула эффектной фигурой

38-летняя Ирина Дубцова вслед за Лерой Кудрявцевой и Полиной Гагариной отправилась на каникулы в Турцию. После того, как между нашими странами наладилось авиасообщение, знаменитости тут же приобрели горячие путевки. Выпускница музыкального проекта «Фабрика звезд» уже говорила о том, что из-за сильной аллергии на цветение у сына, она вынуждена каждую весну вывозить Артема на море. В основном они отдыхают на Мальдивах. Однако из-за пандемии артистке пришлось отложить все свои планы.
Вот только летний отпуск Дубцовой удалось провести на море. Певица посетовала на то, что это не Мальдивы, не Сейшелы, и не Маврикий. Всего за три часа полета Ирина оказалась в турецком Бодруме. И не пожалела о своей поездке.
«Удивительное сочетание невероятной природы, изумительного сервиса и роскоши! Я в восторге!! Еда в ресторанах заслуживает отдельного поста. Спасибо, что открыли границы. После затяжного карантина, нервов по этому поводу — я счастлива», — отметила Дубцова.
На местном пляже Ирина предстала в одной тунике, блеснув постройневшей фигурой и подтянутыми ножками без грамма целлюлита и растяжек. Фанаты пришли в восторг, увидев, как изменилась артистка, сбросив лишний вес.
«Ее не узнать! Худющая», «И у нее есть сын-подросток?!», «Выглядите очень эффектно», «Иру просто не узнать! Так похудела», «Красотища-то какая! Прекрасного отдыха вам», «Фигурка бесподобная», «Иришка, самого шикарного тебе отдыха и отличного настроения!! Впитывай тепло и солнышко побольше», «Хорошего отдыха, Ирочка!! Надеюсь в этом чудном месте, будет еще больше вдохновения на новые синглы», «Как вы скинули вес?! Признавайтесь», «Потеряли дар речи! Какие у вас стройные ножки», «Самая лучшая! И невероятно притягательная», — такие комментарии появились под свежим снимком певицы.