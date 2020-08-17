«Лиф держится на честном слове»: Летучая в бикини взялась за весла на байдарке

Возлюбленная предпринимателя Юрия Анашенкова поделилась с поклонниками свежим снимком с отдыха. В кадре 41-летняя телеведущая позировала на байдарке, взявшись за весла. При этом Елена Летучая похвасталась дерзким декольте в мини-бикини. Поклонники знаменитости подметили, что лиф от купальника держался на пышном бюсте теледивы практически на честном слове. Фанаты пришли в восторг от стройной фигуры Елены, уточнив, что они никогда бы не поверили, что ей больше тридцати пяти лет. Настолько молодо и восхитительно она выглядит. В одном из интервью Летучая призналась, что отдает предпочтение монохромной палитре, а ее любимый цвет — черный.
Сама теледива занималась выпуском базовой одежды для женщин. В основном Елена продумывала дизайн для футболок в повседневном стиле, лаконичных и комфортных боди. По словам Летучей, она часто сталкивалась с той проблемой, что приходя в бутики ей не удавалось найти подходящих вещей в бельевом стиле под свою фигуру. Поэтому она и задумалась о выпуске собственной линии одежды.
«Красотка от макушки до пят», «Фигура высший класс», «Лиф держится на честном слове», «Фигура отличная! Вы прекрасная, добрая, милая женщина! Я восхищаюсь вами и уважаю вас, фотки просто огонь», «Могли бы увидеть все прелести», «Шикарный вид», «Тут красота во плоти», «Да, фото слегка не по возрасту! В целом люблю вас очень», «Ох, какие женщины отдыхают, да еще и в таких позах! Срочно на Занзибар», «Зона бикини восхищает», — такие комментарии появились под снимком Летучей.