«Лиф держится на честном слове»: Летучая в бикини взялась за весла на байдарке

Возлюбленная предпринимателя Юрия Анашенкова поделилась с поклонниками свежим снимком с отдыха. В кадре 41-летняя телеведущая позировала на байдарке, взявшись за весла. При этом Елена Летучая похвасталась дерзким декольте в мини-бикини. Поклонники знаменитости подметили, что лиф от купальника держался на пышном бюсте теледивы практически на честном слове. Фанаты пришли в восторг от стройной фигуры Елены, уточнив, что они никогда бы не поверили, что ей больше тридцати пяти лет. Настолько молодо и восхитительно она выглядит. В одном из интервью Летучая призналась, что отдает предпочтение монохромной палитре, а ее любимый цвет — черный.

Сама теледива занималась выпуском базовой одежды для женщин. В основном Елена продумывала дизайн для футболок в повседневном стиле, лаконичных и комфортных боди. По словам Летучей, она часто сталкивалась с той проблемой, что приходя в бутики ей не удавалось найти подходящих вещей в бельевом стиле под свою фигуру. Поэтому она и задумалась о выпуске собственной линии одежды.