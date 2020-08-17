Стало известно, как дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма покорила придворных

Время от времени дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма радует приближенных членов королевской семьи своим позитивом. Она может сделать и реверанс в церкви, и язык показать на соревнованиях. А не так давно взяла в привычку носить дома тиару.

Как сообщает US Weekly, Шарлотта практически не расстается с новым аксессуаром. Правда, пока он игрушечный, ведь настоящую ей предстоит примерить еще совсем не скоро.

больше по теме Кейт Миддлтон поддержала малый бизнес необычным способом Герцогиня Кембриджская выбрала серьги малоизвестного бренда.

Принцессе Шарлотте всего пять лет. Но ей уже нравится проявлять свои лидерские качества и выбирать красивые наряды вместе с мамой. Журналисты издания называют ее абсолютным лидером в семье герцогов Кембриджских.