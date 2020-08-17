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Стало известно, как дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма покорила придворных

Маленькая Шарлотта уже показывает королевские привычки.

Стало известно, как дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма покорила придворных
Кейт Миддлтон и Шарлотта. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Время от времени дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма радует приближенных членов королевской семьи своим позитивом. Она может сделать и реверанс в церкви, и язык показать на соревнованиях. А не так давно взяла в привычку носить дома тиару.

Как сообщает US Weekly, Шарлотта практически не расстается с новым аксессуаром. Правда, пока он игрушечный, ведь настоящую ей предстоит примерить еще совсем не скоро.

Принцессе Шарлотте всего пять лет. Но ей уже нравится проявлять свои лидерские качества и выбирать красивые наряды вместе с мамой. Журналисты издания называют ее абсолютным лидером в семье герцогов Кембриджских.

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