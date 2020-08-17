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Дочь Григория Лепса поразила поклонников фотографиями с отдыха

Ева Лепс наслаждается отдыхом в Италии.

Дочь Григория Лепса поразила поклонников фотографиями с отдыха
Ева Лепс. Фото: https://www.instagram.com/eva_leps/?hl=ru

18-летняя дочь Григория Лепса Ева отдыхает с подругой в Италии. Фотографиями со Средиземного моря девушка поделилась в своей соцсети.

Дочь Лепса буквально свела подписчиков с ума. Поклонники отметили, как красиво выглядит фигура Евы в розовом купальнике.

«Евочка, ты просто великолепна», — восхищались подписчики.

С небрежным пучком на голове, светло-розовым купальником и тонким браслетом на ноге Ева смотрится крайне грациозно. Для того, чтобы поддерживать себя в форме, девушка активно занимается спортом и следит за питанием. На отдыхе в Италии она предпочитает морские деликатесы.

Добавим, что дочь известного певца оказалась не менее талантливой, чем отец. В 2017 году она организовала группу COSMOS girls. Сейчас вместе с другими солистками Ева записывает музыкальный альбом.

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