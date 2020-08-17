«Вот это наложница султана!»: похудевшая Селен Озтюрк обнажила рельефный живот на пляже

Турецкая звезда «Великолепного века» отметилась на прогулке в дерзких мини-шортиках и коротеньком топе.

Актриса Селен Озтюрк стал известна российской публике после блистательного исполнения роли Гюльфем хатун, второй наложницы султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», подарившей ему шехзаде Мурада.

На экране зрители видели строгую женщину, отвечающую всем канонам ислама и устоям двора главы Османской империи. Как это часто водится, экранный образ переложился на саму актрису. Публика была уверенна, что звезда и в жизни придерживается строгих правил.

Однако последние фото Селен в ее личном блоге говорят об обратном – 40-летняя брюнетка оказалась игривой современной девушкой, которая не прочь продемонстрировать свою фигуру. С момента окончания сериала она заметно похудела, в чем смогли убедиться ее поклонники.

На обнародованном фото Озтюрк предстала в джинсовых мини-шортиках и коротеньком топе, который не смог скрыть ее рельефный живот и осиную талию.