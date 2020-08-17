Татьяна Тарасова поделилась мнением об уходе фигуристок Трусовой и Косторной от Тутберидзе

Фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная ушли от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

16-летняя фигуристка Алена Косторная — чемпионка Европы. Ее коллега, 15-летняя Александра Трусова, является бронзовым призером последнего финала Гран-при. Несмотря на юный возраст, девочки успели получить немало наград в мире фигурного катания. Недавно спортсменки заявили, что уходят от своего тренера. Раньше карьерой девочек занималась российский специалист Этери Тутберидзе.

Причина ухода девочек до сих пор до конца не ясна. Из некоторых источников стало известно, что Евгений Плющенко просто переманил их деньгами.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась своим мнением по поводу демарша фигуристок.

«Уверена, что ни Саша Трусова, ни Алена Косторная своих позиций не сдадут. Точно так же я вижу у Жени Плющенко очень большое желание добиться результата, и меня, как тренера, это очень радует» — рассказала Тарасова в беседе с RT.

Будущий сезон обещает быть непростым. Поэтому фигуристкам придется постараться, чтобы достичь очередного успеха.

По слухам, тренер Этери Тутберидзе славится жесткими методами на тренировках. Ранее из группы Тутберидзе ушла Вероника Жилина. 11-летняя фигуристка стала первой, кто в свои годы смог исполнить четверной прыжок на одном из соревнований.