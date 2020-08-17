«Начать свою игру»: Айза Долматова порассуждала о плюсах запретов

Певица считает, что без ограничений не бывает побед.

Айза Долматова считает, что без ограничений не бывает побед. Этой точкой зрения она поделилась со своим подписчиками в Instagram. А в пример привела истории, где точка разрушения стала началом чего-то нового и грандиозного.

«Невероятные истории любви после расставаний, миллионы после десятков неудач в бизнесе, конфликты, после которых начинается самая крепкая дружба. Сколько креатива появляется, когда есть запреты. Любые препятствия можно использовать как опору, чтобы оттолкнуться и начать свою игру», — написала Долматова.

Поклонники согласились с ее рассуждениями, отметив, что именно в сложных ситуациях появляются идеи и силы их генерировать.

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Недавно Долматова показала, как ее 10-летний сын увлекся музыкой. Песню для Сами написал папа, известный рэпер Гуф. Хотя мальчик сейчас занимается футболом и проводит время в летнем спортивном лагере, но Айза уже задумалась над его музыкальным будущим.