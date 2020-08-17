Почти не общаются: принцы Гарри и Уильям не помирились

Как выяснилось, Уильям все еще зол на младшего брата.

Биография Меган Маркл и принца Гарри «В поисках свободы» пролила свет на многие секреты королевской семьи. Ее автор, журналист Омид Скоби продолжает удивлять общественность новыми подробностями. В новом телеинтервью он заявил, что принцы Гарри и Уильям до сих пор почти не общаются.

Как сообщает Daily Mail, принц Уильям до сих пор зол на младшего брата и Меган Маркл из-за того, что они решили отказаться от полномочий королевской семьи. По мнению будущего короля Британии, этот шаг нанес непоправимый ущерб всей семье. Также Омид Скоби отметил, что отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон также испортились еще в период беременности актрисы.

В июле Меган Маркл и принц Гарри приобрели собственный дом в Санта-Барбаре. Теперь же Меган подумывает вернуться в профессию. За это ей могут заплатить 50 миллионов долларов.