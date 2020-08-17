«Бомбическая бомба!»: Пухляш показал, как надо танцевать под песню Давы и Киркорова

Дима Красилов, как всегда, был неподражаем.

Харизматичный танцор Дима Красилов, он же Пухляш, из клипов Little Big Uno и Tacos, кажется, способен придать любой композиции юмористическое приятное звучание. Этот момент заметили звезды отечественного шоу-бизнеса и стали активно приглашать парня из маленького городка Заринска Алтайского края в свои творческие проекты.

Не остался в стороне и бойфренд Ольги Бузовой Дава, который недавно выпустил с Филиппом Киркоровым клип «Ролекс», где посмеялся над людьми, кичащимися своим достатком и любовью к известным брендам.

«Никакой рекламы! Родные, смотрите клип, отключайте мозг и кайфуйте. Это особенная работа для меня, надеюсь, вам понравится», — прокомментировал свой проект Давид Манукян.

Ну и в качестве затравки исполнил на улице танец с Пухляшом под собственный трек. Как всегда, танцор был очарователен и взорвал своей незамысловатой хореографией Instagram.