Телеведущую Ксению Бородину затравили в соцсетях из-за поста про отдых в Крыму

Телеведущая «Дома-2» отдыхает с детьми и мужем в Ялте.

Границы с другими странами до сих пор закрыты, а это значит, что российские звезды выбирают отдых исключительно в России. К такому привыкли не все. Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина устала от отпуска в Ялте. Своими эмоциями звезда поделилась с подписчиками в соцсети. По ее мнению, в отеле, где «все включено», гораздо лучше.

«Я уже хочу в отель, где все включено, море, пляж, еда, и сидишь на одном месте, мне так спокойней», — рассказала звезда.

На отдыхе в Ялте Бородиной явно не нравится.

«Осталось два дня мучений», — откровенничает Ксения.

После публикации поста на Бородину налетели недовольные поклонники.

«Даа, если не все включено, то и отдых не радует, такие все прям искушенные…» — заметили подписчики звезды. «Надоела ныть», — обратилась к ведущей еще одна поклонница.

А вот Бородина считает, что полностью права. Ведь под «все включено» ведущая имела в виду совсем не «лакшери» отдых.

«Это не значит, хавчик и алкоголь на халяву, это значит, все развлечения для деток, для взрослых», — объяснила Ксения.

После шквала негатива Бородиной пришлось отключить комментарии под постом.

Добавим, что телеведущая отдыхает в Крыму с мужем и детьми. Вместе с Курбаном Омаровым, российским предпринимателем и видеоблогером, они воспитывают троих детей.