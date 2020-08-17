Турецкие хроники: беременная Подольская сверкнула у бассейна стройными ногами в пышной мини-юбочке

Певица остановилась в том же отеле, который ранее выбрал Джиган со своей женой.

Наталья Подольская решила на приличных сроках беременности отдохнуть в Турции. Певица вылетела на курорт без мужа Владимира Преснякова, но в сопровождении сына Темы, сестры Юлианны и ее дочек.

Звезда выбрала пятизвездочный спа-отель в Белеке с собственным аквапарком и полем для игры в гольф. Номера люкс-уровня в гостинице стоят в сутки от 60 тыс. рублей. Кстати, в этом же отеле отдыхает Джиган со своей женой Оксаной Самойловой и четырьмя детьми. Модель посетовала, что на территории гостиницы слишком много развлечений для детей, из-за чего она сильно устает за день.

Наталья Подольская на отдыхе не только перестала прятать свой беременный живот, но, напротив, открыто демонстрирует его, явно гордясь своим прекрасным особенным положением. Девушка публикует в личном блоге снимки в купальнике. А на последнем фото предстала в довольно дерзкой мини-юбочке, которая не смогла скрыть ее стройных ног.