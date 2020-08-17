Орбакайте поделилась фото шикарного двухэтажного нью-йоркского особняка Авраама Руссо

Певица и актриса побывала в гостях у своего давнего друга.

Певица и актриса Кристина Орбакайте в Instagram опубликовала совместный кадр со своим другом — музыкантом Авраамом Руссо. Старшая дочь примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой побывала у него в гостях. Надо отметить, что у певца шикарный двухэтажный особняк, который находится в пригороде Нью-Йорка.

«В гостеприимном, красивом и теплом доме у дорогого Авраама Руссо. Повспоминали, посмеялись и очень вкусно пообедали!» Кристина Орбакайте

«Хорошая композиция у вас получилась с Авраамом когда-то», «Здорово. Авраама давно не было видно. Выглядит он отлично», «Кристина, мы вас очень любим. Вы прекрасно выглядите», — отметили в комментариях пользователи.

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Отметим, что в 2006 году Авраам Руссо пережил покушение в России. После этого он уехал жить в Северную Америку и поселился в Нью-Йорке. Исполнитель женат на гражданке США Мореле Фердман. От нее у него двое детей. Дочь Эмануэлла появилась на свет в 2006 году в США, дочь Аве Мария также родилась в Америке в 2014-м.