«Вместе уже больше 10 лет»: бывшая «фабрикантка» Катя Шемякина рассказала о муже и сыне

Катя Шемякина, финалистка первой «Фабрики звезд», которая вышла на телеэкраны страны 18 лет назад, в последнее время больше погружена в свою семью, чем в творчество. О том, с кем она нашла свое счастье, певица рассказала изданию «СтарХит».

Ее избранник — продюсер Александр Готлиб, который занимается в том числе и карьерой своей жены.

«В лице мужа мне повезло встретить совершенно уникального, благороднейшего и во всех смыслах красивого человека. Мы вместе уже больше 10 лет», — поведала артистка.

Четыре года назад она подарила супругу сына Мишу, став, по ее словам, самой счастливой мамой на свете. Катя вместе с мужем и ребенком много путешествует и в целом старается как можно больше времени уделять своей семье, делая это с удовольствием. Но при этом уточняет, что совсем не забросила творчество.

Свое участие в «Фабрике» она воспринимает, как большое приключение, которое до конца на тот момент не осознавала. А уход со сцены и принятие мусульманства Маши Алалыкиной, бывшей солистки группы «Фабрика», которая тоже участвовала в телешоу, она характеризует нейтрально.

«Это Машин выбор, и, если она его сделала, значит, у нее были на это свои соображения. А потому я по умолчанию отношусь к ее выбору с уважением», — сказала она.

О ее нынешней жизни, утверждает певица, она теперь тоже узнает только из прессы. Девушка не поддерживает связь с бывшими «фабрикантами».