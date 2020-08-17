«Посмотрите, какая прелесть!»: Лопырева подарила Нюше на 30-летие ювелирный комплект Roberto Bravo

Виктория не забыла про дочку Симбу, заказав ей именной браслетик.

Муж Нюши Игорь Сивов и ее друзья устроили в день 30-летия певицы невероятный сюрприз: организовали перелет частным самолетом в Турцию, где состоялась шумная морская вечеринка. После ужина в ресторане вся веселая компания отправилась на побережье танцевать и любоваться фейерверком.

Одной из участниц этих событий оказалась Виктория Лопырева. В личном блоге модель обнародовала шикарный подарок, который преподнесла Анне Курочкиной в ее юбилей.

«Я долго думала, что подарить своей подруге, и решила заказать для нее у Roberto Bravo вот такой комплект. Посмотрите, какая прелесть!» — воскликнула блондинка, демонстрируя именной ювелирный комплект. В наборе оказалось изящное колье с именем Нюши и браслет для ее дочки Симбы.