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Ариадна как Марена: дочь Волочковой в купальнике совершила нырок рыбкой в море на отдыхе в Турции

Четырнадцатилетняя дочь балерины осталась безумно довольна собой.

Ариадна как Марена: дочь Волочковой в купальнике совершила нырок рыбкой в море на отдыхе в Турции
Дочь Волочковой уехала отдыхать в Турцию/https://www.instagram.com/ariadna_volochkova/

Дочь балерины Анастасии Волочковой, четырнадцатилетняя Ариадна, в Instagram поделилась видеозаписью с отдыха в Турции. Она сейчас находится в одном из самых престижных отелей этой страны. На кадре можно увидеть, как Ариадна в симпатичном купальнике совершает нырок рыбкой с пирса в море.

«Лечу и приземляюсь. Правда, в воду».

Ариадна Волочкова

«Присоединяемся», «Как красиво вошла в воду, Ариша», «Ариадна, почему именно этот отель выбрали в Турции?» «Класс. Очень красиво плаваете. Молодцы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ариадна Волочкова была рождена танцовщицей в отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным. С ним балерина уже давно рассталась. Причем девочка живет сейчас с отцом и его новой возлюбленной, телеведущей Еленой Николаевой, в центре столицы. Как отмечала Ариадна, от мамы из ее особняка ей крайне неудобно добираться в школу. При этом Ариадна Волочкова регулярно на выходные приезжает к своей звездной родительнице, с которой у нее прекрасные отношения.

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Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиАриадна Волочковадети звездЗвезды в купальникахИгорь ВдовинНовости googleТурция