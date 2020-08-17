Ариадна как Марена: дочь Волочковой в купальнике совершила нырок рыбкой в море на отдыхе в Турции

Дочь балерины Анастасии Волочковой, четырнадцатилетняя Ариадна, в Instagram поделилась видеозаписью с отдыха в Турции. Она сейчас находится в одном из самых престижных отелей этой страны. На кадре можно увидеть, как Ариадна в симпатичном купальнике совершает нырок рыбкой с пирса в море.

«Лечу и приземляюсь. Правда, в воду». Ариадна Волочкова

«Присоединяемся», «Как красиво вошла в воду, Ариша», «Ариадна, почему именно этот отель выбрали в Турции?» «Класс. Очень красиво плаваете. Молодцы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ариадна Волочкова была рождена танцовщицей в отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным. С ним балерина уже давно рассталась. Причем девочка живет сейчас с отцом и его новой возлюбленной, телеведущей Еленой Николаевой, в центре столицы. Как отмечала Ариадна, от мамы из ее особняка ей крайне неудобно добираться в школу. При этом Ариадна Волочкова регулярно на выходные приезжает к своей звездной родительнице, с которой у нее прекрасные отношения.