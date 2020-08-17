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Семейные тайны: дочь Тани Терешиной выдала ее возраст своим подругам

Певица родила первого ребенка в 34 года.

Семейные тайны: дочь Тани Терешиной выдала ее возраст своим подругам
Татьяна Терешина. Фото: instagram.com/tanya_tereshina

Экс-солистка группы Hi-Fi Таня Терешина порассуждала на тему возраста и рождения детей. К этому ее подтолкнула беседа старшей дочери с подружкой, которая восхитилась красотой и молодостью артистки.

«А ведь я могла бы родить дочь в 19, например, и мне бы было 26 лет в ее 6…. Не могу себе представить… Знаете, пока для меня это важно, не знаю сколько еще это будет длиться, мое желание самолюбоваться, наверное, долго, хотя бы чтоб муж гордился и восхищался…», — написала Терешина в своем Instagram.

Подписчики поддержали рассуждения певицы, приводя примеры из своей жизни.

Сейчас Терешиной 41 год. Старшую дочь Арис она родила в 34. В 2019-м году стала мамой во второй раз. Сын Арсений-Остап появился в браке с бизнесменом Олегом Курбатовым.

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