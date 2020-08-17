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«Светлая радость пришла в дом»: Матвейчук поделился фото с новорожденным сыном от Глазковой

Несколько дней назад бывший муж Анастасии Макеевой стал отцом во второй раз.

«Светлая радость пришла в дом»: Матвейчук поделился фото с новорожденным сыном от Глазковой
Матвейчук стал отцом во второй раз/http://globallookpress.com/

Музыкант Глеб Матвейчук в Instagram поделился снимком со своими самыми близкими людьми. На фотографии можно увидеть его жену, актрису Елену Глазкову, и детей — новорожденного сына Александра на руках у счастливого отца и дочь Алису.

«Спасибо, моя Лена, за сынишку! Светлая радость во всех смыслах пришла в дом!»

Глеб Матвейчук

Интересно, что в комментариях отметились многие знаменитости. «Ура!» — кратко подписал фотографию музыкант Денис Клявер. «Поздравляю. Счастья и крепкого здоровья всей семье», — добавила певица Алсу.

Напомним, что Елена Глазкова родила сына 11 августа. Несколько дней она провела в роддоме. Сейчас актрису с ребенком выписали домой.

Глеб Матвейчук ранее был женат на актрисе Анастасии Макеевой. В браке они были на протяжении шести лет. У пары не было совместных детей. Говоря о причинах расставания, актриса говорила, что именно отсутствие наследников и привело к их разрыву.

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