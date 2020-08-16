«Конфуз дня!»: Орлова в махровом халатике прикрыла собой Кадони в трусах

Случайный кадр был сделан в гардеробной, где певица переодевалась вместе с Владом, готовясь к съемкам.

42-летняя Ольга Орлова поделилась с поклонниками весьма провокационным снимком. Этот случайный кадр был сделан в гардеробной, где певица переодевалась вместе с Владом Кадони, готовясь к съемкам. При этом экс-солистка группы «Блестящие» подметила, что их застали врасплох, но она сумела взять себя в руки. Артистка бросилась прикрывать близкого друга, который и вовсе предстал перед объективом фотокамеры в рубашке, носках и трусах. Орлова не могла позволить, чтобы Влад оказался в неловкой ситуации. При этом ведущая «Дома-2» все-таки разместила этот снимок в личном профиле, немало повеселив поклонников.

«Когда дружба непустые слова!! Закрыть собой друга мой долг! Мы были не совсем готовы к фотосессии, а Влад совсем не готов», — отметила певица.

Поклонники Орловой тут же задались вопросом, а что она делала с Владом в одной гардеробной. В ответ поп-дива уточнила, что они всего лишь переодевались, готовясь к очередному эфиру. И никто из них не ожидал того, что к ним могут ворваться посторонние.

«В этой комнатенке мы переодеваемся. А Влада захотели сфотках в труселях!! Я испортила этот кадр», — уточнила Орлова.

Фанаты знаменитости остались под большим впечатлением от увиденного, заверив певицу в том, что она подняла им настроение таким забавным и шуточным снимком в компании с Кадони в носках.