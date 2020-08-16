Турецкие мотивы: Пелин Карахан в кафтане с белым орнаментом предстала в саду с сыновьями от Бедри Гюнтая

35-летняя Пелин Карахан поделилась в Instagram свежим летним снимком. Перед объективом фотокамеры актриса из сериала «Великолепный век» позировала вместе с сыновьями: шестилетним Али Демиром и трехлетним Джаном Эюпом. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, партнерша Бурака Озчивита со своей семьей обосновалась за городом. Девушка поселилась в частном доме с небольшой террасой и собственным садом. С мальчика Пелин предстала во дворе их особняка. Актриса удобно расположилась на аккуратно подстриженном газоне, обняв старшего сына за плечи.

Карахан облачилась в кафтан с белым орнаментом, отдав предпочтение наряду в турецком стиле. Образ актрисы дополнили крупные серьги-кольца, а вот от обуви Пелин отказалась, пройдясь по траве босиком.

С появлением детей знаменитость стала меньше времени уделять собственной актерской карьере. Снявшись в «Великолепном веке» в роли дочери султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан — Михримах султан, Пелин снискала любовь и признание поклонников.

К слову, ранее свежим снимком с шестилетней дочкой Ларой делилась Мерьем Узерли. Актриса сама воспитывает наследницу. С отцом малышки она рассталась еще до родов. Позже Мерьем призналась, что ее избранник не хотел становиться отцом. Он не проявляет никакого интереса к тому, что происходит в жизни его дочери. А сама Узерли не настаивает, чтобы экс-возлюбленный виделся и общался с Ларой. Актриса считает ее только своим ребенком.