«Мамуль, как же тебя не хватает»: Шубская поделилась редким кадром с сестрами и Глаголевой со своей свадьбы

Актриса ушла из жизни ровно три года назад. Ее не стало 16 августа 2017 года.

26-летняя Анастасия Шубская почтила память ныне покойной мамы. На личной страничке в Instagram возлюбленная хоккеиста Александра Овечкина поделилась редким семейным снимком, который был сделан в день ее свадьбы. Перед объективом фотокамеры младшая дочка Веры Глаголевой предстала в образе невесты. Белоснежное платье девушки дополнил яркий макияж и прическа. Рядом с Анастасией в этот день находились самые близкие и дорогие ей люди. Старшие сестры: Анна и Мария Нахапетовы, а также любимая мама.

На тот момент Вера Глаголева уже прошла несколько курсов лечения. Актриса боролась с онкологическим заболеванием. Несмотря на свой недуг, она не смогла пропустить такое важное для ее семьи событие — свадьбу младшей дочери. К своему зятю, актриса относилась как к собственному сыну. Мама Анастасии Шубской всегда интересовалась успехами Александра Овечкина и его достижениями в спорте.

Веры Глаголевой не стало ровно три года назад. Она ушла из жизни 16 августа 2017 года. Несмотря на то, что прошло уже достаточно времени, ее дети до сих пор тяжело переживают потерю и скорбят о самом близком для них человеке.

«Три года без тебя… Очень тебя не хватает, мамуль! Люблю», — отметила Шубская.

Актриса не успела увидеть своих внуков от младшей дочери. Маленький Сережа появился на свет спустя год, после смерти бабушки. Анастасия подарила мужу еще одного наследника — маленького Илью. Теперь у Шубской и Овечкина двое сыновей.