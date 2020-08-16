«Привлекает изумленные взгляды»: Бергюзар Корель ответила на слова о появившемся целлюлите снимком в мини-шортах

37-летняя Бергюзар Корель в марте во второй раз стала мамой. Младшему сынишке актрисы из турецкого сериала «1001 ночь» — Хану исполнилось пять месяцев. На личной страничке в Instagram жена Халита Эргенча отреагировала на слова о том, что за время второй беременности она набрала лишний вес, который ей до сих пор не удается сбросить. Также новоиспеченная мамочка привела в комментариях к свежему посту одну из цитат, в которых говорилось, что у нее появился целлюлит. В ответ Бергюзар опубликовала снимки, позировав перед объективом фотокамеры в мини-шортах. Возлюбленная актера из «Великолепного века» дала понять, что ее абсолютно не волнует, что о ней пишут в СМИ. Кроме того, Корель не намерена прислушиваться к мнению хейтеров.

«Известная актриса обратила на себя внимание из-за избыточного веса! От былой формы не осталось и следа! Появился целлюлит. Она привлекает изумленные взгляды отдыхающих на пляже», — написала под летними снимками Бергюзар, сославшись на цитату одного из изданий светской хроники.

Ко всему прочему, жена Халита Эргенча подметила, что она не хотела бы никого утомлять подобной информацией и пожелала верных почитателям прекрасных летних каникул.

Бергюзар предстала на снимках с неизменной улыбкой, демонстрируя фигуру после родов. Акцент возлюбленная Халита Эргенча сделала на своих ногах после того, как прочитала в прессе о своей фигуре и появившихся несовершенствах в виде целлюлита.