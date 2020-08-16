Отпуск с детьми: Арнтгольц отпустила дочку Марию с отцом в родной Калининград

Свой отпуск 36-летний Иван Жидков проводит вместе с детьми. От первой жены у актера есть десятилетняя дочка Мария. В отношениях с моделью Лилией Соловьевой на свет появился сын Степан. По словам артиста, несмотря на то, что его наследники живут со своими матерями на разных концах Москвы, им все-таки удается собраться вместе на уикендах. Свои каникулы бывший муж Татьяна Арнтгольц решил провести в Калининграде. Там живут родители актера. К слову, в этом же городе остались и близкие его экс-жены. Таким образом, приезжая на лето, Маша может погостить у дедушек и бабушек, как с отцовской, так и с материнской стороны.

«Успешные отношения мужчины и женщины, это как?! Любовь до гроба? Нет… Успешные отношения — это дети, дальше нюансы! Согласны?!» — обратился Жидков к своим верным почитателям.

На личной страничке микроблога Иван поделился свежим летним кадром, позировав с детьми на местном пляже. В Калининград актер приехал не только с десятилетней дочкой от Татьяны Арнтгольц. Он также взял с собой маленького сына Степана от модели Лилии Соловьев. Несмотря на то, что у детей разные мамы, они прекрасно ладят между собой и довольно часто видятся. Жидков рад тому обстоятельству, что его дети общаются и поддерживают связь.

Примечательно, что Арнтгольц не препятствует экс-возлюбленному видеться с дочерью. Кроме того, актриса не стала возражать простив того, что Иван отправился в отпуск вместе с Машей и взял с собой маленького сынишку.