«Это тебе, моя красивая девочка!»: пока Бузова готовила ужин, Дава устроил любимой сюрприз

Недавно певица дала свой первый концерт после пандемии.

Ольга Бузова возобновила свою концертную деятельность после снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Звезда вначале отметилась на закрытой вечеринке, а теперь вышла в массы.

Поющая ведущая сильно волновалась перед выходом на сцену и даже начала молиться. Однако тут вышел конфуз – девушка перепутала стороны и перекрестилась не справа налево, а наоборот. Но, тем не менее, выступление прошло успешно, Ольга сияла от счастья.

Бойфренд Бузовой Давил Манукян решил порадовать возлюбленную после концерта и, пока девушка готовила ужин для двоих, он преподнес ей невероятного размера букет розовых роз.

«Это тебе, моя красивая девочка!» — сказал он, вручая цветы любимой.

Ошарашенная сюрпризом певица, отбросила в сторону кухонный нож и с восторгом поцеловала Даву. Отметим, что недавно пара провела небольшой отпуск в Сочи. Они остановились в одном из самых дорогих отелей курорта. Отсюда пара решила поделиться своим секретом, обнародовав в Сети одинаковые тату.