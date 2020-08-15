38-летняя Наталья Водянова в янтарном купальнике блеснула рельефными бедрами на яхте

Модель проводит отпуск, путешествует по Франции с женихом и друзьями. Однако новое фото удивило ее поклонников своей пикантностью.

Наталья Водянова является знаменитой топ-моделью и многодетной мамой. Она родила троих детей в первом браке с британским аристократом Антуаном Арно: Лукаса, Неву и Виктора. А теперь девушка живет с одним из самых богатых людей планеты Антуаном Арно, которому родила сыновей: Максима и Романа. При этом она по-прежнему обладает стройной фигурой и может дать фору более молодым коллегам.

А этим летом Наталья устроила себе отпуск прямо во Франции. Она живет в Париже много лет, на на этот раз решила объездить самые отдаленные уголки страны. Порой в день девушка проходит по 20 километров. Но очередной день она посвятила релаксу. В соцсети модель опубликовала фото, сделанное во время морской прогулки. Водянова позировал без макияжа и укладки. Она предстала в слитном купальнике янтарного цвета, который подчеркнул изгибы ее тела и позволил блеснуть бедрами.

Пикантности придавало то, что за талию ее обнимал темнокожий мужчина. Рядом с ней была ее подруга, 39-летняя модель, Мариякарла Босконо. Девушки улыбались на камеру.

«Спокойствие среди бури. Я люблю тебя», — написала Наталья.

Поклонники были поражены тому, как выглядит многодетная мама. Многие одарили ее комплиментами. «Вы здесь такая естественная и красивая», «Прекрасная компания», «Вечно молодая и прекрасная Наталья!», «Какая же вы красивая и стройная, как девочка», «Наташа, ну как такая фигура у вас может быть», «Какая талия — шик, а рельефные ножки — нет слов», — прокомментировали пост подписчики.