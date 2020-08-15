«Какая талия!»: Дубцова в желтом купальнике подразнила соблазнительными изгибами фигуры

Ирина Дубцова многим знакома еще с «Фабрики звезд». Она стала победительницей 4 сезона проекта, а также вышла замуж, когда была его участницей. Однако роман певицы с солистом группы «Plazma» Романом Черницыным был недолгим. Она родила от него сына Артема в 2006 году, а спустя два года пара развелась. Артистка с тех пор сильно похудела, на 18 килограммов. О личной жизни она говорит редко, но зато с радостью рассказывает, как повседневных радостях.

Дубцова обожает отдыхать на Мальдивах, но в этом году из-за пандемии коронавируса список стран, куда можно съездить, сильно сократился. Певица последовала примеру коллег, Полины Гагариной, Светланы Лободы, Леры Кудрявцевой, и улетела в Турцию. Она поделилась красочными видами побережья, где проведет ближайшие дни. Скорее всего, вместе с ней отдыхает и ее сын, который уже перерос маму.

Первым делом Ирина отправилась загорать. Она запечатлела себя в ярко-желтом купальнике, который подчеркнул соблазнительные изгибы ее фигуры. За счет пышной груди и бедер талию артистки казалась осиной. Шляпа с лентой в тон лимонному наряду и солнцезащитные очки дополнили пляжный лук. Поклонники восхитились тем, как выглядит 38-летняя звезда.

«Ириша, ты роскошная», «Какая красотка», «Вау, какие формы», «Вот это фигура, загляденье», «Какая талия! Просто чума», «Нереально красивая», «Купальник стильный», «Сочная такая вся», — прокомментировали кадры пользователи Сети.