Турецкие каникулы: беременная Наталья Подольская показала фигуру в купальнике с высокой талией

Жена Владимира преснякова проводит летние дни без возлюбленного, но зато в компании сестры и племянниц.

Владимир Пресняков-младший уже 10 лет счастлив в браке с Натальей Подольской. Влюбленные воспитывают сына Артемия, которому недавно исполнилось пять лет. Поклонники восхищаются тем, какие они заботливые родители и не раз советовали завести дочку. Как известно, от первого брака с Кристиной Орбакайте у артиста есть взрослый сын Никита. А недавно появились слухи о беременности певицы. Сначала она открещивалась от домыслов фанатов, но накануне подтвердила, что ждет ребенка.

Как оказалось, беременная Подольская отдыхает без мужа в Турции со своим сыном, сестрой-двойняшкой Юлианой и племянницами. Правда, поездка артистки едва не сорвалась, так как у срок действия загранпаспортов племянниц истекал в октябре, поэтому их не смогли выпустить за границу. Однако сестре певицы удалось найти выход из ситуации и присоединиться к отдыху родственницы.

На новом фото 38-летняя Наталья позировала в небесном бикини с высокой талией и кепке в тон. Наряд подчеркнул ее округлившийся живот. Рядом с ней сидела ее сестра, демонстрирующая безупречную фигуру в синем купальнике, а дети дурачились на камеру.

«Открыли Турцию и мы, конечно, ломанулись. Папы не смогли и мы отправились вместе с Юлианой и нашими тройняшками», — пошутила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Подольская. Многие подчеркнули, что беременность ей к лицу. «Наверное, опять будет мальчик», «Девчонки, хорошего отдыха», «Какой уже внушительный животик», «Как похорошела, Наташа», «Вы смотрите на сестру и наверное видите себя только худой», «Классная беременная красотка», — прокомментировали пост подписчики.